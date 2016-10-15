«Зенит-2» сыграл вничью с «Мордовией», уступая 0:2
«Зенит-2» в матче 17-го тура ФНЛ на выезде сыграл вничью с саранской «Мордовией» со счетом 2:2.
Хозяева вели в два мяча усилиями Евгения Осипова и Павла Деобальда, на 66-й минуте Алексей Гасилин сократил отставание, а на восемь минут до конца матча оформил дубль.
Напомним, после этого матча петербуржцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Саранцы с 16 очками занимают 16-е место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 22 октября дома против «Кубани». Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. «Мордовия» в этот же день на выезде сыграет с «Волгарем».
Матч
Мордовия - Зенит-2 - 2:2 (1:0)
Голы
Осипов 32 (1:0). Деобальд 61 (2:0). Гасилин 66 (2:1). Гасилин 82 (2:2).
Состав
Мордовия: Леонов, Чалов, Лебедев, Молодцов, Сабитов, Иванов, Осипов, Деобальд (Дегтярёв, 72), Астафьев (Лукьянов, 81), Амбарцумян (Кренделев, 68), Саркисов
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин (Зиньковский, 75), Саламатов (Евсеев, 46), Исаев (Гасилин, 46), Бавин, Зырянов, Проничев (Камышев, 65), Долгов, Ящук
Предупреждения:
нет - Саламатов, 43; Зуев, 73; Йованович, 90
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция