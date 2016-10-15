«Зенит-2» сыграл вничью с «Мордовией», уступая 0:2

«Зенит-2» в матче 17-го тура ФНЛ на выезде сыграл вничью с саранской «Мордовией» со счетом 2:2.

Хозяева вели в два мяча усилиями Евгения Осипова и Павла Деобальда, на 66-й минуте Алексей Гасилин сократил отставание, а на восемь минут до конца матча оформил дубль.

Напомним, после этого матча петербуржцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Саранцы с 16 очками занимают 16-е место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 22 октября дома против «Кубани». Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. «Мордовия» в этот же день на выезде сыграет с «Волгарем».