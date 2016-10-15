Н’Голо Канте: Это был особенный матч для меня
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
В прошлом сезоне француз выступал за «Лестер», и его тогдашняя команда стала чемпионом Англии.»Это был особенный матч для меня. В прошлом сезоне я с удовольствием играл за «Лестер». Сейчас я игрок «Челси», и я очень рад, что мы победили», - цитирует Канте ВВС.
Забитыми
мячами в составе лондонцев сегодня отметились Диего Коста, Эден Азар и Виктор
Мозес.
Благодаря этой победе над чемпионом страны команда Конте поднялась на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» идет на 13-м месте. 23 октября «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» днем ранее примет «Кристал Пэлас».
Матч
Челси - Лестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы
Коста 7 (1:0). Азар 33 (2:0). Мозес 80 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Мозес (Айна, 82), Азар (Лофтус-Чик, 82), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 68)
Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эрнандес, Хут, Фукс, Морган, Олбрайтон (Кинг, 74), Дринкуотер, Шлупп (Марез, 67), Муса (Слимани, 67), Варди
Предупреждения:
Аспиликуэта, 51 - Хут, 27
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция