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Н’Голо Канте: Это был особенный матч для меня

Максим Кравченко
Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

В прошлом сезоне француз выступал за «Лестер», и его тогдашняя команда стала чемпионом Англии.»Это был особенный матч для меня.  В прошлом сезоне я с удовольствием играл за «Лестер». Сейчас я игрок «Челси», и я очень рад, что мы победили», - цитирует Канте ВВС.

Забитыми мячами в составе лондонцев сегодня отметились Диего Коста, Эден Азар и Виктор Мозес.

Благодаря этой победе над чемпионом страны команда Конте поднялась на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» идет на 13-м месте.  23 октября «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» днем ранее примет «Кристал Пэлас».

Матч

Челси - Лестер Сити - 3:0 (2:0)

Голы

Коста 7 (1:0). Азар 33 (2:0). Мозес 80 (3:0).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Мозес (Айна, 82), Азар (Лофтус-Чик, 82), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 68)

Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эрнандес, Хут, Фукс, Морган, Олбрайтон (Кинг, 74), Дринкуотер, Шлупп (Марез, 67), Муса (Слимани, 67), Варди

Предупреждения:

Аспиликуэта, 51 - Хут, 27

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция


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