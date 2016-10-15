Н’Голо Канте: Это был особенный матч для меня

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

В прошлом сезоне француз выступал за «Лестер», и его тогдашняя команда стала чемпионом Англии.»Это был особенный матч для меня. В прошлом сезоне я с удовольствием играл за «Лестер». Сейчас я игрок «Челси», и я очень рад, что мы победили», - цитирует Канте ВВС.

Забитыми мячами в составе лондонцев сегодня отметились Диего Коста, Эден Азар и Виктор Мозес.

Благодаря этой победе над чемпионом страны команда Конте поднялась на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» идет на 13-м месте. 23 октября «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» днем ранее примет «Кристал Пэлас».