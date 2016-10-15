Сергей Галицкий: Можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к болельщиками, которые не успели приобрести билеты на матч Лиги Европы против «Шальке».

– Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам нужно надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол. Кстати, для вас вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту на матч с «Шальке». Продолжайте ныть, – написал Галицкий в своем твиттере.

Позднее владелец «Краснодара» удалил эти записи.

Напомним, что билеты на эту встречу поступили в продажу 12 октября и были проданы за дна дня. Болельщики клуба были возмущены тем фактом, что большая часть билетов была выкуплена перекупщиками, и продавалась в интернете по завышенной цене.

14 октября на официальном сайте клуба появилась следующая информация: «Приносим извинения за нестабильную работу онлайн-продаж. Первый матч команды на новом стадионе вызвал большой ажиотаж и новая билетная программа не справилась с нагрузками. На следующую домашнюю игру все ошибки будут учтены и исправлены. Мы ценим каждого болельщика и надеемся на ваше понимание».

Матч третьего тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке» состоится 20 октября на новом стадионе краснодарского клуба, вмещающем 34 тысячи зрителей.