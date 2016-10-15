Марат Хуснуллин: Стадион «Динамо» должен быть построен к 2018 году
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о том, когда планируется сдача в эксплуатацию нового стадиона «Динамо».
- Строительство на стадионе «Динамо» ведется в хорошем темпе. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, работы идут. Думаю, что к 2018 году закончат, - цитирует Хуснуллина агентство ТАСС.
Под одной крышей с футбольной ареной разместится ледовая площадка, которая может трансформироваться в баскетбольную. При необходимости здесь можно будет проводить концерты и другие массовые мероприятия.
В последние годы московское «Динамо» проводит домашние матчи на «Арене Химки».
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