Линус Умарк: Это была хорошая победа
Нападающий ХК «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу своей команды над «Барысом».
- Мы сегодня неплохо сыграли, это была хорошая победа. Мы больше соперника владели шайбой, почти 80 процентов времени шайба была у нас. У них одна забивающая пятёрка, у них были возможности, получилась хорошая игра. В первые пять минут «Барыс» был лучше нас, но в целом по игре мы смотрелись лучше.
- Как бы вы прокомментировали игру Кирилла Капризова, который в последнее время всё чаще появляется в звене с вами.
- Он реально очень талантливый парень, у которого хороший бросок, катание. Думаю, в этом сезоне он нашей команде сильно поможет, - цитирует Умарка официальный сайт уфимской команды.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Доус (Боченски, Сен-Пьер), 8:13 (0:1). Лисин (Бодров Е., Логинов), 25:39 (1:1 - бол.). Капризов (Чернов), 35:58 (2:1). Лепистё (Хартикайнен, Капризов), 48:58 (3:1). Лисин (Гончаров, Воробьёв Д.), 55:41 (4:1). Доус (Сен-Пьер), 56:58 (4:2 - бол.). Лазарев 59:14 (5:2 - п.в.).
Место и дата
15 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция