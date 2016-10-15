Линус Умарк: Это была хорошая победа

Нападающий ХК «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу своей команды над «Барысом».

- Мы сегодня неплохо сыграли, это была хорошая победа. Мы больше соперника владели шайбой, почти 80 процентов времени шайба была у нас. У них одна забивающая пятёрка, у них были возможности, получилась хорошая игра. В первые пять минут «Барыс» был лучше нас, но в целом по игре мы смотрелись лучше.

- Как бы вы прокомментировали игру Кирилла Капризова, который в последнее время всё чаще появляется в звене с вами.

- Он реально очень талантливый парень, у которого хороший бросок, катание. Думаю, в этом сезоне он нашей команде сильно поможет, - цитирует Умарка официальный сайт уфимской команды.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».

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