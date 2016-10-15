«Шанхай СИПГ» уступил «Цзянсу Сунин», Халк отметился забитым мячом

«Шанхай СИПГ» в матче 27-го тура чемпионата Китая на выезде уступил «Цзянсу Сунин» со счетом 1:2.

У хозяев голы на счету Алекса Тейшейры и У Си с передачи экс-игрока «Челси» Рамиреса. За шанхайскую команду гол забил Халк.

Отметим, этот гол стал четвертым за китайский клуб для 29-летнего форварда.

Напомним, после этого матча клуб из Шанхая занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка. «Цзянсу» с 53 очками расположился на второй сточке.

Следующий матч «Шанхай СИПГ» проведет 22 октября дома против «Шаньдун Лунэн».