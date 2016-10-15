Юрий Семин: Результат матча с «Амкаром» справедлив

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча с «Амкаром» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0)

«Справедливый результат. Получился напряженный матч, было много борьбы. По самоотдаче «Локомотив» выглядел неплохо. Тем более что физически «Амкар» готов очень мощно. Если до штрафной мы хорошо разыгрывали и контролировали мяч, то внутри игра не шла. Поэтому и 0:0.

Конечно, травма Баринова осложнила ситуацию. Что касается Игнатьева и Фернандеша, которые вышли на замену, я ими не совсем доволен. Мануэл неплохо играл в последние 20 минут, но в начале выглядел не лучшим образом. То же самое можно сказать про Игнатьева», - сказал Семин.

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».