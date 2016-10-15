Юрий Семин: Результат матча с «Амкаром» справедлив
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча с «Амкаром» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0)
«Справедливый результат. Получился
напряженный матч, было много борьбы. По самоотдаче «Локомотив» выглядел
неплохо. Тем более что физически «Амкар» готов очень мощно. Если до штрафной мы
хорошо разыгрывали и контролировали мяч, то внутри игра не шла. Поэтому и 0:0.
Конечно, травма Баринова осложнила ситуацию. Что касается
Игнатьева и Фернандеша, которые вышли на замену, я ими не совсем доволен.
Мануэл неплохо играл в последние 20 минут, но в начале выглядел не лучшим
образом. То же самое можно сказать про Игнатьева», - сказал Семин.
После
десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й
строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на
четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.
В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».
Матч
Состав
Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев
Предупреждения:
Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция