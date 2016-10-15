Промес пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пожелал удачи своим одноклубникам в матче чемпионата России против «Ростова».
Напомним, футболист получил травму ноги в матче за сборную Голландии и пропустит эту встречу.
«Удачи, парни!», – написал Промес в своем инстаграме.
Матч 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов» состоится сегодня в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.
После девяти туров красно-белые идут вторыми в турнирной таблице, опережая ростовчан на три очка.
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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