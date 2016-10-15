Промес пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Ростовом»

читайте также

Кого не хватало «Локомотиву» в матче с «Амкаром» «Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром» – 0:0.

Сердар Таски: Я хотел бы играть за «Трабзонспор» Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он сказал, что не возражает против такого варианта.

Дмитрий Гунько: Допустили ошибки в ключевых эпизодах матча Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:2) в первенстве молодежных команд.

Юрий Семин: Результат матча с «Амкаром» справедлив Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча с «Амкаром» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

Юрий Семин: В плане самоотдачи к игрокам претензий нет, но не хватило остроты в атаке Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром», завершившегося нулевой ничьей.

«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн В субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Евгений Бушманов: «Спартаку» придется взламывать оборону «Ростова» Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».

РФПЛ. 10-й тур. «Амкар» и «Локомотив» сыграли вничью, «Спартак» – «Ростов» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.

«Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью в матче 10-го тура РФПЛ В матче десятого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).

«Рубин» – «Крылья Советов». Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов».

«Спартак» уступил «Ростову» в матче молодежных команд Матч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».

Александр Бубнов: «Рубин» будет стремиться к победе над «Крыльями», но не преуспеет Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов».

Профсоюз футболистов планирует создать пенсионный фонд для игроков Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация планирует создать пенсионный фонд для профессиональных игроков.

Сергей Шавло: «Спартак» постарается опять взобраться на вершину таблицы РФПЛ Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура между «Спартаком» и «Ростовом».

Габриэль Торже: Я бы хотел сыграть за сборную Румынии в Грозном Румынский полузащитник «Терека» Габриэль Торже поделился ожиданиями о предстоящем товарищеском матче сборных России и Румынии.

Юрий Семин: Чорлука получил травму, Шишкин простужен Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему основные защитники «Локомотива» Ведран Чорлука и Роман Шишкин пропускают матч десятого тура с «Амкаром».

«Амкар» – «Локомотив» – 0:0. Как это было В субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и московский «Локомотив».

«Зенит» – «Урал». Смольников и Жирков не полетели в Екатеринбург Тренерский штаб «Зенита» взял на выезд в Екатеринбург 20 футболистов.

«Амкар» - «Локомотив». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России по футболу.