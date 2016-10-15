Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Югре» в овертайме
Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».
В составе победителей дубль сделал Ян Коварж. «Югра» ответила дублем Константина Майорова. Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Курьянов. «Металлург» с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. У «Югры» 30 очков и шестое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Югра - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Коварж (Мозякин, Ли), 22:55 (1:0). Майоров 25:18 (1:1). Коварж (Зарипов, Сёмин), 47:12 (2:1). Майоров 59:10 (2:2). Курьянов (Лапенков), 62:52 (2:3).
Место и дата
15 октября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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