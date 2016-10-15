Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити0 : 1Эвертон
Футбол  Факел1 : 1Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин3 : 0Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Гунько: Допустили ошибки в ключевых эпизодах матча

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:2) в первенстве молодежных команд. 

- Наши ребята допустили ошибки в ключевых эпизодах матча, и соперники забили голы. С подобной командой пропускать мячи никак нельзя. Ростовчане защищались практически всем составом. Нам было сложно вскрыть такую плотную оборону. Мы знали, как дончане играют, но не сумели противодействовать им, цитирует Гунько официальный сайт красно-белых.

Матч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».

Матч

Спартак (мол) - Ростов (мол) - 1:2 (0:0)

Голы

Соболь 52 (0:1). Никулин 57 (1:1). Соловьёв 72 (1:2).

Место и дата

15 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сердар Таски: Я хотел бы играть за «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он сказал, что не возражает против такого варианта.Промес пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Ростовом»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пожелал удачи своим одноклубникам в матче чемпионата России против «Ростова».Евгений Бушманов: «Спартаку» придется взламывать оборону «Ростова»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».«Спартак» уступил «Ростову» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».Сергей Шавло: «Спартак» постарается опять взобраться на вершину таблицы РФПЛБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура между «Спартаком» и «Ростовом».Дмитрий Градиленко: Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера для «Спартака»Спортивный комментатор Дмитрий Градиленко прокомментировал новость о том, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время может покинуть свой пост.Стал известен состав «Спартака-2» на матч с «Тамбовом»Стал известен стартовый состав «Спартака-2» в гостевом матче 17-го тура ФНЛ с «Тамбовом».Александр Бубнов: «Ростов» – фаворит в матче со «Спартаком»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов» .Стипе Плетикоса: «Спартак» или «Ростов»? Это как выбирать между своими детьмиБывший вратарь «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура чемпионата России.Промес начал заниматься в тренажерном залеПолузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе.Максим Калиниченко: Луческу давит на арбитров, он очень грамотный стратегБывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает тренера «Зенита» Мирчу Луческу грамотным стратегом.Александр Бубнов: Четвертая подряд неудача грозит «Спартаку» кадровыми последствиямиФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов»Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подтвердил свою уверенность в том, что московский клуб в 10-м туре РФПЛ разгромит «Ростов».День в истории. Александру Филимонову – 4315 октября свой 43-й день рождения отмечает бывший вратарь московского «Спартака», тульского «Арсенала», сборной России, а ныне голкипер «Долгопрудного» Александр Филимонов.«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКА«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин сравнивает игровые показатели «Уфы» в матчах с московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА.Денис Кулаков: Не заметил ничего необычного в судействе матча «Зенита» со «Спартаком»Полузащитник «Урала» Денис Кулаков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о работе судей на матче «Зенит» - «Спартак», который состоялся 2 октября в Санкт-Петербурге (4:2).Футболисты «Спартака» добирались до гостиницы на метро (видео)Футболисты столичного «Спартака» Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров спустились в метро, чтобы миновать пробки по пути из Тарасовки в гостиницу, где команда заселится перед матчем с «Ростовом».Юрий Белоус: «Спартак» оправдает надежды болельщиков в матче с «Ростовом»Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился ожиданиями о предстоящем матче южан со «Спартаком».Евгений Муравьев: За Попова «Спартак» заплатил 6 миллионовГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани», рассказал о подробностях перехода Ивелина Попова из краснодарского клуба в «Спартак»Сальваторе Боккетти: Если сыграем как надо — должны побеждать «Ростов»Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ, в котором столичный клуб примет «Ростов».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Гунько
Дмитрий Гуньковсе новости

Cпецпредложение