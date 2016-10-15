Дмитрий Гунько: Допустили ошибки в ключевых эпизодах матча

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:2) в первенстве молодежных команд.

- Наши ребята допустили ошибки в ключевых эпизодах матча, и соперники забили голы. С подобной командой пропускать мячи никак нельзя. Ростовчане защищались практически всем составом. Нам было сложно вскрыть такую плотную оборону. Мы знали, как дончане играют, но не сумели противодействовать им, цитирует Гунько официальный сайт красно-белых.

Матч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».