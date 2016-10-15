Евгений Бушманов: Футболисты у нас очень молоды, стабильности пока не хватает

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 17-го тура первенства ФНЛ с «Тамбовом».

- На мой взгляд, игра получилась примерно равной. И не очень содержательной: команды создали не так уж много опасных моментов. Хозяева один шанс реализовали, а нам, к сожалению, не удалось этого сделать. Было много борьбы, много брака в передачах и в обработке мяча. Учитывая условия, в которых проходил матч, это не удивительно. Поздравляю «Тамбов» с победой. Мы же будем готовится к следующим встречам.

Футболисты у нас в основном очень молоды. К тому же команда сильно изменилась в этом сезоне и по существу строится заново. Стабильности пока не хватает. Но я вижу желание ребят, отдачу. У них все получится. Однако через поражения тоже надо пройти, - цитирует Бушманова официальный сайт «Спартака».

Напомним, что футболисты «Спартака-2» уступили на выезде «Тамбову» (0:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

Отметим, что безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла уже шести матчей. 22 октября красно-белые на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».

Добавим, что сегодня в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Ростов». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.