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Евгений Бушманов: Футболисты у нас очень молоды, стабильности пока не хватает

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 17-го тура первенства ФНЛ с «Тамбовом».

-  На мой взгляд, игра получилась примерно равной. И не очень содержательной: команды создали не так уж много опасных моментов. Хозяева один шанс реализовали, а нам, к сожалению, не удалось этого сделать. Было много борьбы, много брака в передачах и в обработке мяча. Учитывая условия, в которых проходил матч, это не удивительно. Поздравляю «Тамбов» с победой. Мы же будем готовится к следующим встречам.

Футболисты у нас в основном очень молоды. К тому же команда сильно изменилась в этом сезоне и по существу строится заново. Стабильности пока не хватает. Но я вижу желание ребят, отдачу. У них все получится. Однако через поражения тоже надо пройти, - цитирует Бушманова официальный сайт «Спартака».

Напомним, что футболисты «Спартака-2» уступили на выезде «Тамбову» (0:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

Отметим, что безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла уже шести матчей. 22 октября красно-белые на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».

Добавим, что сегодня в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Ростов». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Тамбов - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

Голы

Трусевич 33 (1:0).

Состав

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Чернышов (Алумона, 73), Шевчук (Михалёв, 81), Рыбин, Спицын (Зюзинс, 23), Трусевич, Столяренко, Дорожкин (Запрудских, 86)

Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Лихачёв (Федчук, 46), Пантелеев (Гулиев, 77), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 46), Самсонов, Тимофеев (Синодзука, 77), Шанбиев, Мелкадзе

Незабитые пенальти

Рыбин (Тамбов), 37; Мелкадзе (Спартак-2), 66

Предупреждения:

Шляков, 31; Овсиенко, 65; Рыбин, 71 - Самсонов, 61; Мелкадзе, 74

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция

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