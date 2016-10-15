Игорь Захаркин: Понравилась, что команда не паниковала, играла очень четко
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Барысом».
- Мне понравилась
методичность в игре, то, что команда не паниковала, играла очень чётко, хотя
соперник очень здорово убегал в контратаки. Мы не давали им эти шансы, мы знали
об этом. Мы пропустили такой первый гол, но в дальнейшем мы очень внимательно
за этим компонентом следили и, даже пропустив второй гол, доиграли очень
солидно, без паники, очень собранно и довели матч до победы.
- В большинстве реализовали две попытки из трёх,
довольны?
- Вы очень хорошо ответили на вопрос. Два гола из трёх это прекрасный результат, - цитирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».
КХЛ
Регулярное первенство
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Доус (Боченски, Сен-Пьер), 8:13 (0:1). Лисин (Бодров Е., Логинов), 25:39 (1:1 - бол.). Капризов (Чернов), 35:58 (2:1). Лепистё (Хартикайнен, Капризов), 48:58 (3:1). Лисин (Гончаров, Воробьёв Д.), 55:41 (4:1). Доус (Сен-Пьер), 56:58 (4:2 - бол.). Лазарев 59:14 (5:2 - п.в.).
Место и дата
15 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция