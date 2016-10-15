Игорь Захаркин: Понравилась, что команда не паниковала, играла очень четко

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Барысом».

- Мне понравилась методичность в игре, то, что команда не паниковала, играла очень чётко, хотя соперник очень здорово убегал в контратаки. Мы не давали им эти шансы, мы знали об этом. Мы пропустили такой первый гол, но в дальнейшем мы очень внимательно за этим компонентом следили и, даже пропустив второй гол, доиграли очень солидно, без паники, очень собранно и довели матч до победы.



- В большинстве реализовали две попытки из трёх, довольны?

- Вы очень хорошо ответили на вопрос. Два гола из трёх это прекрасный результат, - цитирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».

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