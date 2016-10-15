Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»
Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ромой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».
В составе римского клуба дубль сделал Эдин Джеко. Еще один гол в активе Мохаммеда Салаха. У
неаполитанцев отличился Калиду Кулибали.
«Рома» набрала 16 очков и обогнала «Наполи», выйдя на
второе место. Неаполитанцы с 14 очками остались третьими.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
Матч
Голы
Джеко 43 (0:1). Джеко 54 (0:2). Кулибали 58 (1:2). Салах 85 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Хюсай, Максимович, Аллан, Гамшик (Зелински, 81), Жоржиньо, Габбьядини (Мертенс, 56), Кальехон (Эль-Каддури, 76), Инсинье Л.
Рома: Щесны, Жуан (Эмерсон, 70), Манолас, Фацио, Наингголан (Эль-Шаарави, 79), Салах, Флоренци, Паредес, Де Росси, Перотти (Герсон, 90), Джеко
Предупреждения:
Мертенс, 55; Аллан, 85 - Паредес, 45; Жуан, 50; Джеко, 83
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
15 октября 16:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция