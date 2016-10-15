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Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»
Источник: Reuters

Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ромой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».

В составе римского клуба дубль сделал Эдин Джеко. Еще один гол в активе Мохаммеда Салаха. У неаполитанцев отличился Калиду Кулибали.

«Рома» набрала 16 очков и обогнала «Наполи», выйдя на второе место. Неаполитанцы с 14 очками остались третьими.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

Матч

Наполи - Рома - 1:3 (0:1)

Голы

Джеко 43 (0:1). Джеко 54 (0:2). Кулибали 58 (1:2). Салах 85 (1:3).

Состав

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Хюсай, Максимович, Аллан, Гамшик (Зелински, 81), Жоржиньо, Габбьядини (Мертенс, 56), Кальехон (Эль-Каддури, 76), Инсинье Л.

Рома: Щесны, Жуан (Эмерсон, 70), Манолас, Фацио, Наингголан (Эль-Шаарави, 79), Салах, Флоренци, Паредес, Де Росси, Перотти (Герсон, 90), Джеко

Предупреждения:

Мертенс, 55; Аллан, 85 - Паредес, 45; Жуан, 50; Джеко, 83

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

15 октября 16:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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