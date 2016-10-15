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ФК «Фенербахче» подписал команду по League of Legends

Дмитрий Галкин
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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» открыл киберспортивное подразделение и подписал команду SuperMassive TNG по League of Legends.

Коллектив SuperMassive TNG был вторым составом в организации SuperMassive eSports, но теперь будет выступать под знаменем «1907 Фенербахче». Из достижений команды можно выделить второе место на Turkish Champions League 2016.

Напомним, что ранее турецкий клуб «Бешикташ» также подписал команду по League of Legends.

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