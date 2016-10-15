Антонио Конте: В «Челси» я как портной
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Это был хороший матч. Прежде всего, я попросил своих футболистов сыграть с высокой интенсивностью и сделать то, что мы делали на тренировках. Я очень доволен, поскольку получил хороший отклик от игроков. Это был наш лучший матч. Я увидел, что наши игроки очень старались. Очень важно показывать хорошую игру после того, как вы упорно поработали.
На неделе мы пытались найти решение, чтобы сделать нашу игру более компактной. Для нынешнего состава текущая система игры идеально подходит. Я как портной – должен создать идеальный «костюм» для своей команды», - цитирует Конте ВВС.
Забитыми мячами в составе лондонцев сегодня отметились Диего Коста, Эден Азар и Виктор Мозес. Благодаря этой победе над чемпионом страны команда Конте поднялась на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» идет на 13-м месте.
23 октября «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» днем ранее примет «Кристал Пэлас».
Матч
Челси - Лестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы
Коста 7 (1:0). Азар 33 (2:0). Мозес 80 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Мозес (Айна, 82), Азар (Лофтус-Чик, 82), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 68)
Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эрнандес, Хут, Фукс, Морган, Олбрайтон (Кинг, 74), Дринкуотер, Шлупп (Марез, 67), Муса (Слимани, 67), Варди
Предупреждения:
Аспиликуэта, 51 - Хут, 27
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция