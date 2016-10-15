«Енисей» разгромил «Сокол» и поднялся на третье место в ФНЛ

В рамках 17-го тура ФНЛ «Енисей» на выезде разгромил «Сокол», забив три безответных мяча.

Все голы матча были забиты в первую половину встречи. Так на третьей минуте Александр Ломакин открыл счет, на 29-й Артур Малоян увеличил отрыв, а Никита Чичерин на последней минуте поставил точку в матче.

После этого матча команда из Саратова расположилась на 18-й строчке с 16 очками, а подопечные Андрея Тихонова поднялись на третье место таблицы, имея в активе 27 очков.

В следующем туре красноярцы 22 октября примут на своем поле ярославский «Шинник», а «Сокол» в этот же день сыграет в Москве против «Динамо».