«Енисей» разгромил «Сокол» и поднялся на третье место в ФНЛ
В рамках
17-го тура ФНЛ «Енисей» на выезде разгромил «Сокол», забив три безответных
мяча.
Все голы
матча были забиты в первую половину встречи. Так на третьей минуте Александр
Ломакин открыл счет, на 29-й Артур Малоян увеличил отрыв, а Никита Чичерин на
последней минуте поставил точку в матче.
После
этого матча команда из Саратова расположилась на 18-й строчке с 16 очками, а
подопечные Андрея Тихонова поднялись на третье место таблицы, имея в активе 27
очков.
В следующем туре красноярцы 22 октября примут на своем поле ярославский «Шинник», а «Сокол» в этот же день сыграет в Москве против «Динамо».
Матч
Голы
Ломакин 3 (0:1). Малоян 29 (0:2). Чичерин 45 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Пасько, Климов, Васянович, Ходырев (Семёнов, 59), Мануковский, Платика, Перченок (Дергачёв, 72), Хрущёв, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73)
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Чернов, Ланин, Алиев (Тихонов М., 81), Иванов (Колев, 79), Ломакин, Камеш (Нивалдо, 64), Малоян (Козлов, 67)
Предупреждения:
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция