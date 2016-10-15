Илья Воробьев: Бывает так, что шайба просто не идет
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча своей команды с «Югрой».
– Так иногда бывает, что вратарь вытаскивает всё. Мы 79 бросков в сторону ворот нанесли, но в современном хоккее бывает так, что шайба просто не идет. Мне не в чем особенно упрекнуть ребят.
– Показалось, что «Металлургу» в концовке не хватило
концентрации.
– Еще раз отмечу, что у меня к ребятам особо нет претензий – они работали, старались. Сегодня не везло в завершении, и Шарыченков сыграл здорово. Я бы не сказал, что чего-то не хватило, - цитирует Воробьева официальный сайт магнитогорского клуба.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Югра - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Коварж (Мозякин, Ли), 22:55 (1:0). Майоров 25:18 (1:1). Коварж (Зарипов, Сёмин), 47:12 (2:1). Майоров 59:10 (2:2). Курьянов (Лапенков), 62:52 (2:3).
Место и дата
15 октября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция