Илья Воробьев: Бывает так, что шайба просто не идет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча своей команды с «Югрой».

– Так иногда бывает, что вратарь вытаскивает всё. Мы 79 бросков в сторону ворот нанесли, но в современном хоккее бывает так, что шайба просто не идет. Мне не в чем особенно упрекнуть ребят.

– Показалось, что «Металлургу» в концовке не хватило концентрации.

– Еще раз отмечу, что у меня к ребятам особо нет претензий – они работали, старались. Сегодня не везло в завершении, и Шарыченков сыграл здорово. Я бы не сказал, что чего-то не хватило, - цитирует Воробьева официальный сайт магнитогорского клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

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