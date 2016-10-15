Сердар Таски: Я хотел бы играть за «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он сказал, что не возражает против такого варианта.

«У меня пока не было официального предложения от «Трабзонспора». Но если оно будет, то я не возражаю против перехода. Я хотел бы за них играть», - цитирует Таски Sporx.com.

Ранее сообщалось, что Таски может перейти в «Трабзонспор» зимой. Защитник, который имеет немецкое и турецкое гражданство, перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Второй круг сезона-2015/16 он провел в аренде в «Баварии», сыграв три матча в чемпионате Германии. В текущем сезон 29-летний Таски провел шесть матчей за красно-белых. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2017 года.