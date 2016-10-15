«Адмирал» одержал волевую победу над «Ладой»
Хоккеисты «Адмирала» одержали волевую победу на выезде над тольяттинской «Ладой» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе дальневосточного клуба отличились Джеймс Райт, Роберт Саболич и Виктор Александров. У тольяттинцев точные броски на счету Станислава Бочарова и Антона Шенфельда.
В следующем матче 19 октября «Адмирал» примет на своем льду магнитогорский «Металлург». «Лада» 21 октября в Братиславе встретится с местным «Слованом».КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Адмирал - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы:
Райт (Гавриленко), 8:57 (0:1). Бочаров 17:57 (1:1). Шенфельд (Белоусов, Аронсон), 38:19 (2:1). Саболич (Ткачёв), 43:21 (2:2). Александров (Лугин, Мнацян), 44:53 (2:3).
Место и дата
15 октября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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