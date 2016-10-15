«Тосно» дома обыграло «Нефтехимик», Марков оформил дубль

«Тосно» в матче 17-го тура ФНЛ в Великом Новгороде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

В составе хозяев голами отметились Вагиз Галиулин и Александр Кутьин, Евгений Марков оформил дубль. Гости ответили точными ударами Андрея Кивы и Вячеслава Чадова.

Напомним, после этого матча тосненцы сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Нижнекамская команда с 14 очками занимает 19-е место.

Следующий матч «Тосно» проведет 22 октября дома против «Тамбова». «Нефтехимик» в этот же день примет «»Тюмень».