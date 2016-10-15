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«Тосно» дома обыграло «Нефтехимик», Марков оформил дубль

Сергей Разин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

«Тосно» в матче 17-го тура ФНЛ в Великом Новгороде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

В составе хозяев голами отметились Вагиз Галиулин и Александр Кутьин, Евгений Марков оформил дубль. Гости ответили точными ударами Андрея Кивы и Вячеслава Чадова.

Напомним, после этого матча тосненцы сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Нижнекамская команда с 14 очками занимает 19-е место.

Следующий матч «Тосно» проведет 22 октября дома против «Тамбова». «Нефтехимик» в этот же день примет «»Тюмень».

Матч

Тосно - Нефтехимик - 4:2 (1:0)

Голы

Марков 35 (1:0). Марков 52 (2:0). Кива 75 (2:1). Галиулин 82 (3:1). Кутьин 85 (4:1). Чадов 87 (4:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Аравин, Богаев (Палиенко, 70), Мухаметшин, Галиулин (Причиненко, 89), Чиркин, Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68)

Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Пытлев (Соболев, 65), Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Духнов, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 54), Муллин (Чадов, 67)

Предупреждения:

Гарбуз, 42 - Кобахидзе, 38; Корнилов, 56; Соболев, 88

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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