«Тосно» дома обыграло «Нефтехимик», Марков оформил дубль
«Тосно» в матче 17-го тура ФНЛ в Великом Новгороде обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.
В составе хозяев голами отметились Вагиз Галиулин и Александр Кутьин, Евгений Марков оформил дубль. Гости ответили точными ударами Андрея Кивы и Вячеслава Чадова.
Напомним, после этого матча тосненцы сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Нижнекамская команда с 14 очками занимает 19-е место.
Следующий матч «Тосно» проведет 22 октября дома против «Тамбова». «Нефтехимик» в этот же день примет «»Тюмень».
Матч
Тосно - Нефтехимик - 4:2 (1:0)
Голы
Марков 35 (1:0). Марков 52 (2:0). Кива 75 (2:1). Галиулин 82 (3:1). Кутьин 85 (4:1). Чадов 87 (4:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Аравин, Богаев (Палиенко, 70), Мухаметшин, Галиулин (Причиненко, 89), Чиркин, Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68)
Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Пытлев (Соболев, 65), Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Духнов, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 54), Муллин (Чадов, 67)
Предупреждения:
Гарбуз, 42 - Кобахидзе, 38; Корнилов, 56; Соболев, 88
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция