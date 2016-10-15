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«Байкал-Энергия» уступил «Хаммарбю» и осталась без плей-офф Кубка мира

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В заключительном туре группового этапа Кубка мира иркутская «Байкал-Энергия» проиграла клубу из столицы Швеции (1:5) и выбыла из борьбы за почетный приз.

Напомним, в первом матче в Сандвикене иркутяне победили финскую «Ботнию» 12:2. Эта победа так и осталась единственной. Во втором туре нашу команду ждало фиаско во встрече с местным «Сандвикеном» (1:5).

Отметим, что за «Байкал-Энергию» горячо переживала группа поддержки из 15 человек.

Утешением для иркутян станет решение Международной федерации бенди о том, что их город примет чемпионат мира 2019 года.

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