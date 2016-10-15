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Андрей Соколов: Встречу с «Металлургом» начали мы немного скромно

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

И.о. главного тренера «Югры» Андрей Соколов прокомментирова выездную победу своей команды над магнитогорским «Металлургом».

– На мой взгляд – интересная игра. Начали мы немного скромно, хотя я просил сыграть более агрессивно. Ребята, видимо, не так поняли. Но потом игра наладилась. В конце пропустили из-за глупых удалений, но вытащили игру, выиграли.

– «Югра» здорово проводит выездную серию. Ожидали таких результатов?
– Мы настраиваемся, готовимся к каждой игре, даже к проигранной. Но ребята работают очень хорошо на протяжении месяца. Результат должен быть, не может быть так, что их труд пройдет просто так. Вот и пожалуйста – есть результат, набирают обороты, приходит уверенность. Они заслуживают этого, - цитирует Соколова официальный сайт магнитогорского «Металлурга».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

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Матч

Металлург Мг - Югра - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Коварж (Мозякин, Ли), 22:55 (1:0). Майоров 25:18 (1:1). Коварж (Зарипов, Сёмин), 47:12 (2:1 - бол.). Майоров 59:10 (2:2). Курьянов (Лапенков), 62:52 (2:3).

Место и дата

15 октября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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