«СКА-Нефтяник» разгромил «Венерсборг» и вышел на «Енисей»

«СКА-Нефтяник» в своем третьем матче группового этапа Кубка мира крупно переиграл шведский «Венерсборг» (7:1), за который выступают три игрока сборной России – Сергей Ломанов, Никита Иванов и Павел Булатов.

В этом матче решалась судьба второй путевки в четвертьфинал от группы С (первую, победив во всех матчах завоевала шведская «Вилла»). По два мяча у победителей забила Артем Бондаренко и Максим Ишкельдин.

Теперь в четвертьфинале «СКА-Нефтяник» встретится с красноярским «Енисеем», победителем группы D.