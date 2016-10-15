Матч «Факел» – «Динамо» остановлен из-за массовой драки болельщиков (видео)
Матч 17-го
тура ФНЛ между столичным «Динамо» и «Факелом» остановлен из-за драки
болельщиков.
Во втором тайме воронежские болельщики прорвались на гостевой сектор и устроили массовую драку. Арбитр матча принял решение остановить встречу. Позже встреча была возобновлена.
В Воронеже беспорядки. Матч остановлен. Была рукопашная и креслопад с обеих сторон. #ФакелДинамо pic.twitter.com/kzo2sM4NN7— Александр Боярский (@boyarskiy17) 15 октября 2016 г.
#ФакелДинамо pic.twitter.com/EJnpLXmypD— Александр Шпрыгин (@Shprygin) 15 октября 2016 г.
Перед остановкой матча счет был 1:1. У хозяев отличился Михаил Бирюков, а за московскую команду забил Кирилл Панченко.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция