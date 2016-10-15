«Аугсбург» и «Шальке» сыграли вничью
Матч седьмого тура
чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 1:1.
В составе хозяев забил Даниэль
Байер, у гостей отличился Набиль Бенталеб. «Шальке» с четырьмя очками занимает
15-е место, у «Аугсбурга» восемь очков и 12-е место. Напомним, что на следующей
неделе «Шальке» в Лиге Европы на выезеде сыграет с «Краснодаром».
Чемпионат Германии.
Бундеслига
7-й тур
Матч
Аугсбург - Шальке 04 - 1:1 (0:0)
Голы
Бенталеб 65 (0:1). Байер 78 (1:1).
Состав
Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Янкер, Стафилидис, Верхаг, Байер (Моравек, 90), Алтынтоп (Ридер, 90), Шмид, Ку Чжа Чол, Качар (Кор, 87), Чжи Дон Вон
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Хёведес, Баба, Гайс (Майер, 85), Шёпф (Коноплянка, 61), Бенталеб, Горецка, Шупо-Мотинг, Эмболо (Хунтелар, 24)
Предупреждения:
Стафилидис, 21; Алтынтоп, 39 - Гайс, 27; Хёведес, 55; Коноплянка, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция