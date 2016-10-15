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Александр Самедов: Мы приезжали в Пермь за победой

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился впечатлением от игры с «Амкаром» (0:0) в десятом туре премьер-лиги.

- Матчи в Перми всегда тяжелые, но мы приезжали за победой. Игра в атаке не получилась. Не смогли создать что-то опасное у ворот соперника. Розыгрыш штрафного? Это домашняя заготовка. Жаль, что не выжали из эпизода максимум, хотя Баринов пробил здорово.

Наверное, при других обстоятельствах ничья в Перми была бы нормальным исходом, но не сейчас. Будем двигаться дальше и готовиться к ЦСКА. Нужно добиться результата. Сейчас нужен именно он - просто одна победа, - цитирует Самедова официальный сайт «Локомотива».

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».

Матч

Амкар - Локомотив - 0:0

Состав

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев

Предупреждения:

Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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