Александр Самедов: Мы приезжали в Пермь за победой

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился впечатлением от игры с «Амкаром» (0:0) в десятом туре премьер-лиги.

- Матчи в Перми всегда тяжелые, но мы приезжали за победой. Игра в атаке не получилась. Не смогли создать что-то опасное у ворот соперника. Розыгрыш штрафного? Это домашняя заготовка. Жаль, что не выжали из эпизода максимум, хотя Баринов пробил здорово.

Наверное, при других обстоятельствах ничья в Перми была бы нормальным исходом, но не сейчас. Будем двигаться дальше и готовиться к ЦСКА. Нужно добиться результата. Сейчас нужен именно он - просто одна победа, - цитирует Самедова официальный сайт «Локомотива».

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.



В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».