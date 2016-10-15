Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити1 : 1Эвертон
Футбол  Факел2 : 1Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин3 : 0Крылья Советов
Футбол  Спартак0 : 0Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Миранчук: Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал итоги матча своей команды с «Амкаром» (0:0) в десятом туре премьер-лиги.

- Играли впереди с Сашей Коломейцевым. С первых минут выше должен был располагаться я, но можно было меняться и реагировать по ситуации, чтобы сразу двое не садились вниз. Тяжелый получился матч. «Амкар» умеет компактно обороняться. Пермякам сложно забить на их поле. Но все равно мы создали несколько моментов. Если бы реализовали хотя бы один, пермяки бы раскрылись. Один гол мог определить результат. Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры. Работаем над этим. Надеюсь, уже скоро все наладится, - цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».

Матч

Амкар - Локомотив - 0:0

Состав

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев

Предупреждения:

Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франк Веркаутерен: Реализация остается нашей большой проблемойГлавный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат встречи с «Рубином» (0:3).Хавьер Грасия: Приятно, что удалось продлить победную серию из домашних матчейГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал результат встречи с «Крыльями Советов» (3:0) в матче десятого тура РФПЛ.«Спартак» – «Ростов». Гостей поддерживают 500 человек«Ростов» не остался без поддержки во время матча 10-го тура РФПЛ против «Спартака».«Спартак» – «Ростов». ОнлайнВ субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют московский «Спартак» и «Ростов».Гаджи Гаджиев: С «Локомотивом» «Амкар» сыграл в свою силуГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча десятого тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).Источник: Главная причина крупных долгов «Динамо» – покупка игроков у «Анжи»Основная причина крупной задолженности московского «Динамо» является приобретение футболистов у футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.«Рубин» разгромил «Крылья Советов», забив три безответных мячаВ матче 10-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).Александр Самедов: Мы приезжали в Пермь за победойПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился впечатлением от игры с «Амкаром» (0:0) в десятом туре премьер-лиги.«Спартак» – «Ростов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».Кого не хватало «Локомотиву» в матче с «Амкаром»Кого не хватало «Локомотиву» в матче с «Амкаром»«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром» – 0:0.Сердар Таски: Я хотел бы играть за «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». Он сказал, что не возражает против такого варианта.Промес пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Ростовом»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пожелал удачи своим одноклубникам в матче чемпионата России против «Ростова».Юрий Семин: Результат матча с «Амкаром» справедливГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча с «Амкаром» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Юрий Семин: В плане самоотдачи к игрокам претензий нет, но не хватило остроты в атакеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром», завершившегося нулевой ничьей.«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0. Как это былоВ субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».Евгений Бушманов: «Спартаку» придется взламывать оборону «Ростова»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».РФПЛ. 10-й тур. «Амкар» и «Локомотив» сыграли вничью, «Спартак» – «Ростов» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.«Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью в матче 10-го тура РФПЛВ матче десятого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).«Рубин» – «Крылья Советов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов».Александр Бубнов: «Рубин» будет стремиться к победе над «Крыльями», но не преуспеетФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов».

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение