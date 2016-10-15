Алексей Миранчук: Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал итоги матча своей команды с «Амкаром» (0:0) в десятом туре премьер-лиги.

- Играли впереди с Сашей Коломейцевым. С первых минут выше должен был располагаться я, но можно было меняться и реагировать по ситуации, чтобы сразу двое не садились вниз. Тяжелый получился матч. «Амкар» умеет компактно обороняться. Пермякам сложно забить на их поле. Но все равно мы создали несколько моментов. Если бы реализовали хотя бы один, пермяки бы раскрылись. Один гол мог определить результат. Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры. Работаем над этим. Надеюсь, уже скоро все наладится, - цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.



В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».