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«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальти

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальти
Источник: Reuters

Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Открыл счет в матче Ромелу Лукаку, хозяева отыгрались после удара головой Нолито. Отметим, что голкипер гостей Мартен Стекеленбург отразил два 11-метровых удара. Его не смогли переиграть Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро.

«Манчестер Сити» с 19 очками делит первое место с «Арсеналом». У «Эвертона» 15 очков и шестое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

Матч

Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:0)

Голы

Лукаку 64 (0:1). Нолито 72 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Стоунз, Клиши, Силва, Фернандиньо, де Брюйне, Гюндоган (Компани, 90), Ихеаначо (Агуэро, 56), Стерлинг, Сане (Нолито, 71)

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Овьедо, Коулмэн, Боласи (Миральяс, 84), Деулофеу (МакКарти, 57), Клеверли (Мори, 90), Гуйе, Бэрри, Лукаку

Незабитые пенальти

де Брюйне (Манчестер Сити), 43; Агуэро (Манчестер Сити), 70

Предупреждения:

нет - Коулмэн, 81; Уильямс, 85

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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