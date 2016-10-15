«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальти

Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Открыл счет в матче Ромелу Лукаку, хозяева отыгрались после удара головой Нолито. Отметим, что голкипер гостей Мартен Стекеленбург отразил два 11-метровых удара. Его не смогли переиграть Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро.

«Манчестер Сити» с 19 очками делит первое место с «Арсеналом». У «Эвертона» 15 очков и шестое место.

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8-й тур