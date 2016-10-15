«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, хозяева не забили два пенальти
Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Открыл счет в матче Ромелу Лукаку, хозяева отыгрались после удара головой Нолито. Отметим, что голкипер гостей Мартен Стекеленбург отразил два 11-метровых удара. Его не смогли переиграть Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро.
«Манчестер Сити» с 19 очками делит первое место с «Арсеналом». У «Эвертона» 15 очков и шестое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
Матч
Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:0)
Голы
Лукаку 64 (0:1). Нолито 72 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Стоунз, Клиши, Силва, Фернандиньо, де Брюйне, Гюндоган (Компани, 90), Ихеаначо (Агуэро, 56), Стерлинг, Сане (Нолито, 71)
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Овьедо, Коулмэн, Боласи (Миральяс, 84), Деулофеу (МакКарти, 57), Клеверли (Мори, 90), Гуйе, Бэрри, Лукаку
Незабитые пенальти
де Брюйне (Манчестер Сити), 43; Агуэро (Манчестер Сити), 70
Предупреждения:
нет - Коулмэн, 81; Уильямс, 85
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция