«Рубин» разгромил «Крылья Советов», забив три безответных мяча
В матче
10-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).
Счет в
матче на 38-й минуте открыл нападающий казанской команды Максим Канунников. На
52-й минуте Рубен Рочина увеличил отрыв «Рубина». Спустя минуту Жонатас
поставил точку в матче, забив третий мяч встречи.
После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.
В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция