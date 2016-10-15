«Рубин» разгромил «Крылья Советов», забив три безответных мяча

В матче 10-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Счет в матче на 38-й минуте открыл нападающий казанской команды Максим Канунников. На 52-й минуте Рубен Рочина увеличил отрыв «Рубина». Спустя минуту Жонатас поставил точку в матче, забив третий мяч встречи.

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.

В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».