Гол Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»
Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На гол Насера Шадли гости под занавес матча ответили точным ударом Делле Алли. «Тотттенхэм» с 18-ю очками занимает третье место, у «Вест Брома» десять очков и десятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
Матч
Вест Бромвич - Тоттенхэм - 1:1 (0:0)
Голы
Шадли 82 (1:0). Алли 89 (1:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Доусон, Ньом, МакАули Г., Флетчер, Маклин, Якоб, Шадли (Гарднер, 88), Филлипс (Брант, 69), Рондон
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд (Дайер, 60), Дэвис, Уокер, Вертонген, Сиссоко (Дембеле, 65), Эриксен, Ламела (Сон Хын Мин, 72), Алли, Ваньяма, Янссен
Предупреждения:
Маклин, 44; Эванс, 90 - Вертонген, 54; Дембеле, 86
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
15 октября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция