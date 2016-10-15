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«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену
Источник: Reuters

Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 4:0 в пользу «Барселоны».

Дубль у хозяев сделал Рафинья, еще по мячу забили Луис Суарес и Лионель Месси. Аргентинский форвард вышел на замену на 55-й минуте.

«Барселона» на данный момент находится на втором месте, имея в активе 16 очков. У «Депортиво» восемь очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

8-й тур

Матч

Барселона - Депортиво - 4:0 (3:0)

Голы

Рафинья 21 (1:0). Рафинья 36 (2:0). Суарес Л. 43 (3:0). Месси 58 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Матьё, Динь, Пике, Бускетс (Месси, 55), Рафинья (Суарес Д., 68), Ракитич, Туран, Маскерано, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 46)

Депортиво: Люкс, Лауре, Сидней (Аррибас, 29), Наварро, Борхес, Москера, Гильерме, Альбентоса, Чолак (Бабел, 56), Гама (Луизинью, 63), Андоне

Предупреждения:

Месси, 90 - Москера, 52; Андоне, 60

Удаления:

нет - Лауре, 65

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

15 октября 17:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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