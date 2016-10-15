«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену

Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 4:0 в пользу «Барселоны».

Дубль у хозяев сделал Рафинья, еще по мячу забили Луис Суарес и Лионель Месси. Аргентинский форвард вышел на замену на 55-й минуте.

«Барселона» на данный момент находится на втором месте, имея в активе 16 очков. У «Депортиво» восемь очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

8-й тур