«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену
Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 4:0 в пользу «Барселоны».
Дубль у хозяев сделал Рафинья, еще по мячу забили Луис Суарес и Лионель Месси. Аргентинский форвард вышел на замену на 55-й минуте.
«Барселона» на данный момент находится на втором месте, имея в активе 16 очков. У «Депортиво» восемь очков и 15-е место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Барселона - Депортиво - 4:0 (3:0)
Голы
Рафинья 21 (1:0). Рафинья 36 (2:0). Суарес Л. 43 (3:0). Месси 58 (4:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Матьё, Динь, Пике, Бускетс (Месси, 55), Рафинья (Суарес Д., 68), Ракитич, Туран, Маскерано, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 46)
Депортиво: Люкс, Лауре, Сидней (Аррибас, 29), Наварро, Борхес, Москера, Гильерме, Альбентоса, Чолак (Бабел, 56), Гама (Луизинью, 63), Андоне
Предупреждения:
Месси, 90 - Москера, 52; Андоне, 60
Удаления:
нет - Лауре, 65
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
15 октября 17:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция