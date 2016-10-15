Источник: Главная причина крупных долгов «Динамо» – покупка игроков у «Анжи»

Основная причина крупной задолженности московского «Динамо» является приобретение игроков футбольного клуба «Анжи». Об этом «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

– Основная проблема – покупка (Борисом) Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 млн долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 млрд рублей, у него надо спрашивать, почему, – рассказал источник.

Напомним, что генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев признал, что у клуба существует большая задолженность, примерная сумма которой составляет 13 миллиардов рублей.

Добавим, что в 2013 году состав столичной команды усилили Игорь Денисов, Юрий Жирков и Александр Кокорин, Алексей Ионов, Владимир Габулов, Кристофер Самба.