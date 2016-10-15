«Факел» одержал волевую победу над «Динамо»

В матче 17-го тура ФНЛ «Факел» на своем поле одержал волевую победу над столичным «Динамо» (2:1).

Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий гостей Кирилл Панченко. На 30-й минуте воронежцы силами Михаила Бирюкова отыгрались. За четыре минуты до конца встречи Виталий Шахов забил гол и принес победу «Факелу».

На 58-й минуте матча арбитр встречи Александр Егоров приостановил матч из-за массовой драки болельщиков.

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками, а «Факел», имея на десять очков меньше, расположился на третьем месте.

В следующем туре подопечные Павла Гусева отправятся в Калининград, где 22 октября сыграют с «Балтикой». Футболисты «Динамо в этот же день примут саратовский «Сокол».