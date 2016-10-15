«Факел» одержал волевую победу над «Динамо»
В матче
17-го тура ФНЛ «Факел» на своем поле одержал волевую победу над столичным «Динамо»
(2:1).
Счет в
матче на 8-й минуте открыл нападающий гостей Кирилл Панченко. На 30-й минуте
воронежцы силами Михаила Бирюкова отыгрались. За четыре минуты до конца встречи
Виталий Шахов забил гол и принес победу «Факелу».
На 58-й
минуте матча арбитр встречи Александр Егоров приостановил матч из-за массовой
драки болельщиков.
Несмотря
на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками, а «Факел»,
имея на десять очков меньше, расположился на третьем месте.
В следующем туре подопечные Павла Гусева отправятся в Калининград, где 22 октября сыграют с «Балтикой». Футболисты «Динамо в этот же день примут саратовский «Сокол».
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция