Гаджи Гаджиев: С «Локомотивом» «Амкар» сыграл в свою силу
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча десятого тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
«Я считаю, что результат закономерный.
Практически ничего не создавали обе команды. Мы им не позволили, они нам не
позволили. Сыграли, я думаю, в свою силу. Исполнительского мастерства немного
не хватает у нас, когда доходит до каких-то моментов важных – вблизи штрафной
сыграть.
Но во
втором тайме сыграли чуть более агрессивно. Чуть больше было передач вперед, в
свободные зоны. Но все равно не удалось вскрыть оборону соперника, точно так же,
как и «Локомотиву» не удалось этого сделать. Трудный получился матч. Я думаю,
что мы сыграли примерно так, как можем», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».
После
десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й
строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на
четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.
В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».
Матч
Состав
Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев
Предупреждения:
Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция