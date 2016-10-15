Гаджи Гаджиев: С «Локомотивом» «Амкар» сыграл в свою силу

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча десятого тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Я считаю, что результат закономерный. Практически ничего не создавали обе команды. Мы им не позволили, они нам не позволили. Сыграли, я думаю, в свою силу. Исполнительского мастерства немного не хватает у нас, когда доходит до каких-то моментов важных – вблизи штрафной сыграть.

Но во втором тайме сыграли чуть более агрессивно. Чуть больше было передач вперед, в свободные зоны. Но все равно не удалось вскрыть оборону соперника, точно так же, как и «Локомотиву» не удалось этого сделать. Трудный получился матч. Я думаю, что мы сыграли примерно так, как можем», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».