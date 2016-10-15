Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити1 : 1Эвертон
Футбол  Факел2 : 1Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин3 : 0Крылья Советов
Футбол  Спартак0 : 0Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ленинградка» дома уступила казанскому «Динамо»

Сергей Разин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

«Ленинградка» в матче 2-го тура чемпионата России уступила «Динамо-Казани» со счетом 1-3 (17:25, 20:25, 25:20, 12:25).

После этого матча команда из Петербурга с двумя поражениями расположилась на предпоследней девятой строчке. Казанки с шестью очками находятся на втором месте.

Следующий матч «Ленинградка» проведет 25 октября на выезде против «Заречья-Одинцово». «Динамо-Казань» в этот же день сыграет дома с челябинским «Метаром». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ирина Заряжко: Не представляю, кто возглавит сборную России. Дай бог, чтобы это был приятный сюрпризБлокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги (3:1) рассказала об адаптации в команде и поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.Константин Ушаков: По большому счету, у «Динамо» пока нет командыГлавный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков после победы над «Метаром» в гостевом матче чемпионата России признал, что игра его подопечных пока далека от идеала.Краснодарское «Динамо» в гостях разгромило «Метар»Волейболистки краснодарского «Динамо» уверенно победили челябинский «Метар» в стартовом матче второго тура чемпионата России.Ришат Гилязутдинов: «Динамо» сейчас где-то на середине тренировочного процессаГлавный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после победы над «Енисеем» в стартовом матче чемпионата России отметил, что его команда продолжает работу над поиском оптимальных сочетаний.Николай Карполь: «Уралочке» нужно время, чтобы сыгратьсяГлавный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь после победы над «Метаром» в стартовом матче чемпионата России признался, что его команде нужно время на улучшение взаимодействия.Пчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в ПетербургеПчелы еще не дикие. «Динамо» без Кошелевой начало сезон с победы в Петербурге«Ленинградка» частично доказала, почему ее называют «дикими пчелами», но этого оказалось мало, чтобы зацепить матч с краснодарским «Динамо».Мария Перепелкина: Ушаков в сборной России? Ее тренером и так тяжело работать, совмещать - еще труднееЦентральная блокирующая «Динамо» Мария Перепелкина рассказала о переходе в краснодарский клуб и матче с «Ленинградкой» (3:0), поделилась ожиданиями от Лиги чемпионов, а также порассуждала о возможном назначении Константина Ушакова на пост главного тренера женской сборной России.Пасынкова пропустит полгода из-за разрыва ахиллаДвукратная чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова пропустит около полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия, заявил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Московское «Динамо» обыграло «Сахалин» на старте ЧРВолейболистки московского «Динамо» одержали победу над «Сахалином» в выездном матче первого тура чемпионата России.Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомНаталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.«На нас все будут настраиваться по-особенному»«На нас все будут настраиваться по-особенному»Генеральный директор, главный тренер и волейболистки московского «Динамо» перед началом нового сезона поделились ожиданиями.Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин: Нынешний состав команды сильнее прошлогоднегоГлавный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился мнением о подготовке к чемпионату России, а также ожиданиями от нового сезона.Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».Гендиректор московского «Динамо»: Должны выиграть ЧР и выйти в финал ЛЧГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что перед его командой в текущем сезоне стоит цель выиграть чемпионат России и добраться до финала Лиги чемпионов.Наталия Гончарова: Надеюсь, что «Динамо» сможет лучше выступить в Лиге чемпионовДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о высоких целях, которые стоят перед ее командой в грядущем сезоне. Напомним, что бело-голубые являются действующими чемпионами России.Пасынкова перешла в «Сахалин»Двукратная чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица Александра Пасынкова заключила контракт на один год с новичком суперлиги - «Сахалином».Регина Мороз подписала контракт с «Сахалином»Центральная блокирующая Регина Мороз подписала контракт сроком на один год с клубом суперлиги «Сахалин».«Динамо» не будет продлевать контракт с ГарайМосковское «Динамо» не будет подписывать новый контракт с бразильской доигровщицей Фернандой Гарай. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.Московское «Динамо» рассталось с Региной МорозМосковский волейбольный клуб «Динамо» и центральная блокирующая Регина Мороз расторгли действующий контракт по взаимному согласию сторон.Гендиректор «Динамо»: Контракт с Гарай пока не подписанГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб согласовал новый контракт с бразильской волейболисткой Фернандой Гарай, но пока не подписал его, так как соглашение на данный момент не обеспечено финансово.

женская суперлига
женская суперлига
жвк ленинградка
жвк ленинградка

Cпецпредложение