«Ленинградка» дома уступила казанскому «Динамо»
«Ленинградка» в матче 2-го тура чемпионата России уступила «Динамо-Казани» со счетом 1-3 (17:25, 20:25, 25:20, 12:25).
После этого матча команда из Петербурга с двумя поражениями расположилась на предпоследней девятой строчке. Казанки с шестью очками находятся на втором месте.
Следующий матч «Ленинградка» проведет 25 октября на выезде против «Заречья-Одинцово». «Динамо-Казань» в этот же день сыграет дома с челябинским «Метаром».
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