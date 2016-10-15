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Андрей Разин: Тем, кто думает, что меня сплавляют, хочу сказать – это не так

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Трактором».

- Начали хорошо, что в последнее время не получалось. Хорошо размялись, забили первыми, но, к сожалению, ненужный первый гол пропустили, что вдохновило соперника. В концовке не вытащили. Жизнь продолжается. Хочу сказать болельщикам, которые думают, что меня хоккеисты сплавляют – это не так. Ребята бьются, стараются. В доказательство этому хочу сказать, что после матча с «Ладой» я им сказал, что ухожу в отставку, но они пришли и сказали, что этого делать не надо. Выиграть в команде хотят все.

Знаете, я скажу парадоксальную вещь – у нас нет провала. Мы бежим, есть игра, есть моменты. Мы не проигрываем по моментам, но психологически это все давит. Не забивать 16 игр в третьих периодах – просто психологический фактор. Сегодня мы его переломили, вшестером забили. Какой-то плюсик есть, но нужна победа, серия побед. Разговариваем вроде, все нормально, но психологической уверенности нет.

- Может быть, с уходом Коваржа ваша вратарская линия ослабла и сейчас из-за этого такой результат?
- У Коваржа был очень большой контракт. Он не остался бы за те деньги, что получил Сохатский. Нам денег не добавили, мы купили других игроков. Сейчас у нас полкоманды играет на одном контракте Коваржа. Мы где народ возьмем?

Все на вратарей валить нельзя. У нас нападающие до этого за восемь игр забросили три шайбы. Это очень мало. И показывать пальцем только на вратарей нельзя. Им же тоже психологически тяжело, когда одно поражение на другое накладывается. Нужна победа. Сегодня, вот, Демченко вытащил из пустых ворот, а нам с «мясом» забили. При чем тут вратарь? Где были защитники, где нападающие? Тут совокупность, - цитирует Разина официальный сайт «Трактора».

Напомним, хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:2.

Добавим, что в последних десяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.

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Матч

Трактор - Автомобилист - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы:

Тичар (Симаков, Щемеров), 10:25 (0:1). Кольцов (Петров Ю., Бородкин), 11:47 (1:1). Черников (Кольцов), 33:20 (2:1). Черников (Петров Ю., Панков), 44:22 (3:1). Симаков (Тичар, Тимашов), 56:29 (3:2 - бол.).

Место и дата

15 октября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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