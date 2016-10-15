Андрей Разин: Тем, кто думает, что меня сплавляют, хочу сказать – это не так
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Трактором».
- Начали хорошо, что в последнее время не получалось. Хорошо размялись, забили первыми, но, к сожалению, ненужный первый гол пропустили, что вдохновило соперника. В концовке не вытащили. Жизнь продолжается. Хочу сказать болельщикам, которые думают, что меня хоккеисты сплавляют – это не так. Ребята бьются, стараются. В доказательство этому хочу сказать, что после матча с «Ладой» я им сказал, что ухожу в отставку, но они пришли и сказали, что этого делать не надо. Выиграть в команде хотят все.
Знаете, я скажу парадоксальную вещь – у нас нет провала. Мы
бежим, есть игра, есть моменты. Мы не проигрываем по моментам, но
психологически это все давит. Не забивать 16 игр в третьих периодах – просто
психологический фактор. Сегодня мы его переломили, вшестером забили. Какой-то
плюсик есть, но нужна победа, серия побед. Разговариваем вроде, все нормально,
но психологической уверенности нет.
- Может быть, с уходом Коваржа ваша вратарская линия ослабла и сейчас из-за этого такой результат?
- У Коваржа был очень большой контракт. Он не остался бы за те деньги, что получил Сохатский. Нам денег не добавили, мы купили других игроков. Сейчас у нас полкоманды играет на одном контракте Коваржа. Мы где народ возьмем?
Все на вратарей валить нельзя. У нас нападающие до этого за восемь игр забросили три шайбы. Это очень мало. И показывать пальцем только на вратарей нельзя. Им же тоже психологически тяжело, когда одно поражение на другое накладывается. Нужна победа. Сегодня, вот, Демченко вытащил из пустых ворот, а нам с «мясом» забили. При чем тут вратарь? Где были защитники, где нападающие? Тут совокупность, - цитирует Разина официальный сайт «Трактора».
Напомним, хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:2.
Добавим, что в последних десяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Автомобилист - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы:
Тичар (Симаков, Щемеров), 10:25 (0:1). Кольцов (Петров Ю., Бородкин), 11:47 (1:1). Черников (Кольцов), 33:20 (2:1). Черников (Петров Ю., Панков), 44:22 (3:1). Симаков (Тичар, Тимашов), 56:29 (3:2 - бол.).
Место и дата
15 октября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция