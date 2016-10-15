Александр Шпрыгин: Сектор с болельщиками «Динамо» полностью оцеплен кольцом ОМОНа
Глава Всероссийского объединения
болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о массовой драке болельщиков в
матче «Факел» – «Динамо» (2:1).
«Стали болельщики друг друга задирать словесно, побежали навстречу. Началась небольшая локальная стычка, которая переросла в большую. Полетело много кресел, штук, наверное, сто. Несколько сотен болельщиков «Факела» выбежали и побежали вдоль центральной трибуны, и были небольшие потасовки и на трибуне, и у беговой дорожки. Летели кресла. Прибыли в большом количестве ОМОН и полиция, и все прекратилось. Сектор с болельщиками «Динамо» полностью оцеплен кольцом ОМОНа и полицией», – сказал Шпрыгин «Р-Спорт».
Напомним, встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция