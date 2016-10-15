«Ак Барс» выиграл у «Куньлуня», ХК «Сочи» обыграл «Авангард»
Завершились еще два матча регулярного чемпионата КХЛ. Победу в них одержали «Ак Барс» и «Сочи».
Казанский клуб дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0. Голы в активе Александра Свитова и Владимира Ткачева. «Сочи» обыграл «Авангард» со счетом 2:1. У победителей забивали Игорь Левицкий и Андрей Костицын, гол у «Авангарда» в активе Николая Лемтюгова.
«Ак Барс» лидирует на Востоке с 45 очками. «Авангард» с 39 очками идет вторым. У «Сочи»36 очков и четвертое место на Западе. «Куньлунь» идет 12- м на Востоке – 24 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Куньлунь Ред Стар - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Свитов (Лукоянов), 43:41 (1:0). Ткачёв 59:14 (2:0 - п.в.).
Место и дата
15 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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