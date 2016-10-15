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«Ак Барс» выиграл у «Куньлуня», ХК «Сочи» обыграл «Авангард»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершились еще два матча регулярного чемпионата КХЛ. Победу в них одержали «Ак Барс» и «Сочи».

Казанский клуб дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0. Голы в активе Александра Свитова и Владимира Ткачева. «Сочи» обыграл «Авангард» со счетом 2:1. У победителей забивали Игорь Левицкий и Андрей Костицын, гол у «Авангарда» в активе Николая Лемтюгова.

«Ак Барс» лидирует на Востоке с 45 очками. «Авангард» с 39 очками идет вторым. У «Сочи»36 очков и четвертое место на Западе. «Куньлунь» идет 12- м на Востоке – 24 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

ХК Сочи - Авангард - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Левицкий (Захарчук), 26:50 (1:0). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 53:50 (2:0). Лемтюгов (Соботка, Мартынов), 59:44 (2:1).

Место и дата

15 октября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Куньлунь Ред Стар - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Свитов (Лукоянов), 43:41 (1:0). Ткачёв 59:14 (2:0 - п.в.).

Место и дата

15 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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