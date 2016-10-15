«Ак Барс» выиграл у «Куньлуня», ХК «Сочи» обыграл «Авангард»

Завершились еще два матча регулярного чемпионата КХЛ. Победу в них одержали «Ак Барс» и «Сочи».

Казанский клуб дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0. Голы в активе Александра Свитова и Владимира Ткачева. «Сочи» обыграл «Авангард» со счетом 2:1. У победителей забивали Игорь Левицкий и Андрей Костицын, гол у «Авангарда» в активе Николая Лемтюгова.

«Ак Барс» лидирует на Востоке с 45 очками. «Авангард» с 39 очками идет вторым. У «Сочи»36 очков и четвертое место на Западе. «Куньлунь» идет 12- м на Востоке – 24 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат