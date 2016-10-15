Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Кузню»
Хоккеисты «Торпедо» уверенно переиграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.
В составе нижегородцев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Шуленин, Максим Осипов, Каспарс Даугавиньш, Сэм Лефквист и Картер Эштон, который оформил дубль во встрече. Единственная шайба «Кузни» на счету Ильи Мусина.
В следующем матче 17 октября «Торпедо» в Хельсинки встретится с «Йокеритом». «Металлург» на своей площадке примет «Северсталь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Металлург Нк - 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)
Голы:
Мусин (Лямкин), 12:02 (0:1). Шуленин (Жердев), 17:20 (1:1). Лофквист (Даугавиньш, Сёмин), 18:49 (2:1). Осипов 27:41 (3:1). Егоршев (Эштон), 28:12 (4:1). Даугавиньш (Потапов), 33:42 (5:1 - бол.). Эштон (Жердев, Шураков), 39:51 (6:1 - бол.).
Место и дата
15 октября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция