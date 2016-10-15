Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»
В матче восьмого тура чемпионата
Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Суонси» со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Тео Уолкотт и один раз отличился Месут Озил. За «лебедей» забили Гульфи Сигурдссон и Бастон Борха.
На 70-й минуте Гранит Джака получил прямую красную карточку за подножку и оставил столичную команду в меньшинстве.
После этой встречи подопечные
Арсена Венгера поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как
и у лидера чемпионата, а «Суонси» расположились на 19-й строчке с четырьмя
очками.
В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро», а команда Боба Брэдли в этот же сыграет с «Уотфордом».
Матч
Голы
Уолкотт 26 (1:0). Уолкотт 33 (2:0). Сигурдссон 38 (2:1). Озил 57 (3:1). Борха 66 (3:2).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Джака, Озил (Гиббс, 83), Касорла, Айвоби (Коклен, 68), Санчес (Окслейд-Чемберлен, 82), Уолкотт
Суонси: Фабиански, Тэйлор, Фернандес, Ноутон, Амат, Фер, Сигурдссон, Роутледж, Бриттон (Борха, 60), Корк (Ки Сун Ен, 71), Бэрроу (Ранхель, 83)
Предупреждения:
нет - Тэйлор, 48
Удаления:
Джака, 70 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция