Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»

В матче восьмого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Суонси» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Тео Уолкотт и один раз отличился Месут Озил. За «лебедей» забили Гульфи Сигурдссон и Бастон Борха.

На 70-й минуте Гранит Джака получил прямую красную карточку за подножку и оставил столичную команду в меньшинстве.

После этой встречи подопечные Арсена Венгера поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как и у лидера чемпионата, а «Суонси» расположились на 19-й строчке с четырьмя очками.

В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро», а команда Боба Брэдли в этот же сыграет с «Уотфордом».