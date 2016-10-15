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Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дубль Уолкотта помог «Арсеналу» в меньшинстве обыграть «Суонси»
Источник: Reuters

В матче восьмого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Суонси» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Тео Уолкотт и один раз отличился Месут Озил. За «лебедей» забили Гульфи Сигурдссон и Бастон Борха.

На 70-й минуте Гранит Джака получил прямую красную карточку за подножку и оставил столичную команду в меньшинстве.

После этой встречи подопечные Арсена Венгера поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как и у лидера чемпионата, а «Суонси» расположились на 19-й строчке с четырьмя очками.

В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро», а команда Боба Брэдли в этот же сыграет с «Уотфордом».

Матч

Арсенал - Суонси - 3:2 (2:1)

Голы

Уолкотт 26 (1:0). Уолкотт 33 (2:0). Сигурдссон 38 (2:1). Озил 57 (3:1). Борха 66 (3:2).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Джака, Озил (Гиббс, 83), Касорла, Айвоби (Коклен, 68), Санчес (Окслейд-Чемберлен, 82), Уолкотт

Суонси: Фабиански, Тэйлор, Фернандес, Ноутон, Амат, Фер, Сигурдссон, Роутледж, Бриттон (Борха, 60), Корк (Ки Сун Ен, 71), Бэрроу (Ранхель, 83)

Предупреждения:

нет - Тэйлор, 48

Удаления:

Джака, 70 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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