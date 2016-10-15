Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» по буллитам

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.

В основное время заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Даниила Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий и Войтех Полак. У минчан точные броски на свой счет записали Артур Гаврус, Александр Павлович, Александр Кулаков.

Победный буллит на счету Александра Матерухина.

В следующем матче 17 октября «Динамо» в гостях встретится с ХК «Сочи». «Северсталь» отправиться в Новокузнецк, где сыграет с местным «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат