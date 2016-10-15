Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» по буллитам
Хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.
В основное время заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Даниила Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий и Войтех Полак. У минчан точные броски на свой счет записали Артур Гаврус, Александр Павлович, Александр Кулаков.
Победный буллит на счету Александра Матерухина.
В следующем матче 17 октября «Динамо» в гостях встретится с ХК «Сочи». «Северсталь» отправиться в Новокузнецк, где сыграет с местным «Металлургом».
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Матч
Северсталь - Динамо Мн - 3:4 Б. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Вовченко (Трунёв), 1:20 (1:0). Полак 8:55 (2:0 - бол.). Гаврус (Китаров), 29:44 (2:1). Павлович 31:49 (2:2 - мен.). Кагарлицкий (Полак), 47:05 (3:2 - бол.). Кулаков (Дрозд, Граньяни), 50:36 (3:3).
Победный буллит:
Матерухин - 3:4.
Место и дата
15 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция