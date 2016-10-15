«Спартак» – «Ростов». Гостей поддерживают 500 человек
«Ростов» не остался без поддержки во время матча 10-го тура РФПЛ
против «Спартака».
На гостевом секторе спартаковского стадиона собралось около 500 болельщиков.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов, Зобнин, Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан, Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун
Предупреждения:
Фернандо, 30 - нет
Удаления:
нет - Кудряшов, 45
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически