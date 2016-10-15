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«Спартак» – «Ростов». Гостей поддерживают 500 человек

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Ростов» не остался без поддержки во время матча 10-го тура РФПЛ против «Спартака».

На гостевом секторе спартаковского стадиона собралось около 500 болельщиков.

Матч

Спартак - Ростов - 0:0

Перерыв

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов, Зобнин, Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан, Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун

Предупреждения:

Фернандо, 30 - нет

Удаления:

нет - Кудряшов, 45

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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