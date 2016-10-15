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«ПСЖ» обыграл «Нанси» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«ПСЖ» обыграл «Нанси» и поднялся на второе место в чемпионате Франции
Источник: Reuters

Матч  девятого тура чемпионата Франции между «Нанси» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».

В составе парижан отличились Лукас Моура и Эдинсон Кавани. «Нанси» ответил голом Алу Диарра. После этой победы «ПСЖ» набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате Франции. Столько же у «Монако», который отстает по дополнительным показателям и идет третьим. Лидирует «Ницца» - 23 очка. «Нанси» с пятью очками идет последним.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

Матч

Нанси - ПСЖ - 1:2 (0:2)

Голы

Лукас 13 (0:1). Кавани 18 (0:2). Диарра 55 (1:2).

Состав

Нанси: Н'Ди Ассембе, Куффо, Муратори, Шретьен, Диагне, Диарра, E. Cabaco, Гудилье (Манданне, 80), Педретти (Айт Беннасер, 80), Кура (Диа, 62), Дале

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье, Кимпембе, Маркиньос, Матюиди, Крыховяк, Вератти, J. Ikone (Рабьо, 62), Кавани (Огюстен, 87), Лукас (Бен Арфа, 77)

Предупреждения:

Куффо, 70 - Кимпембе, 84

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

15 октября 18:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция

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