«ПСЖ» обыграл «Нанси» и поднялся на второе место в чемпионате Франции
Матч девятого тура чемпионата Франции между «Нанси» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».
В составе парижан отличились Лукас Моура и Эдинсон Кавани. «Нанси» ответил голом Алу Диарра. После этой победы «ПСЖ» набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате Франции. Столько же у «Монако», который отстает по дополнительным показателям и идет третьим. Лидирует «Ницца» - 23 очка. «Нанси» с пятью очками идет последним.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
Матч
Голы
Лукас 13 (0:1). Кавани 18 (0:2). Диарра 55 (1:2).
Состав
Нанси: Н'Ди Ассембе, Куффо, Муратори, Шретьен, Диагне, Диарра, E. Cabaco, Гудилье (Манданне, 80), Педретти (Айт Беннасер, 80), Кура (Диа, 62), Дале
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье, Кимпембе, Маркиньос, Матюиди, Крыховяк, Вератти, J. Ikone (Рабьо, 62), Кавани (Огюстен, 87), Лукас (Бен Арфа, 77)
Предупреждения:
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
15 октября 18:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция