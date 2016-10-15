Ирина Заряжко: Не представляю, кто возглавит сборную России. Дай бог, чтобы это был приятный сюрприз

Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги (3:1) рассказала об адаптации в команде и поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.

- «Динамо» и «Ленинградка» показали прекрасный волейбол, но вряд ли так можно сказать о третьей партии в исполнении вашей команды.

- Мне кажется, мы расслабились и подумали, что уже выиграли. Этого нельзя делать никогда.

- Чувствуете с каждым матчем, что еще лучше находите взамопонимание с партнершами по новой команде?

- Очень, даже на тренировках это чувствуется. Это приносит радость, что мы еще лучше понимаем друг друга.

- Почему сделали выбор в пользу Казани?

- Условия хорошие. Еще потому что Каби играет (в момент разговора рядом проходила либеро «Динамо» Екатерина Уланова, ранее носившая фамилию Кабешова - Прим.ред.).

- Про поражение сборной России на олимпийском турнире уже успели забыть?

- Это очень эмоциональная игра, совсем о ней забыть не получится никогда. Но основные эмоции, растройство отошли на второй план. Было очень волнительно.

- Вы сами говорили, что важно сделать правильные выводы. Какой сделали для себя?

- Я после работы в сборной вообще переосмысливаю свое отношение к волейболу и нахождению на площадке. Много выводов сделала.

- Еще в Рио понимали, что Юрий Маричев, скорее всего, не будет продолжать работу со сборной?

- Там это еще не понималось, а думалось о другом. Мне кажется, осознание придет, когда поставят нового тренера. Неизвестно же что будет. Ждем результатов президиума.

- Как думаете, сборную возглавит тренер, который сейчас работает в одном из клубов Суперлиги?

- Вообще не представляю, кто будет, что будет и как. Это все сюрприз. Дай бог, чтобы приятный, - передает слова Заряжко корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Ленинградка» проиграла в Санкт-Петербурге казанскому «Динамо» в четырех сетах (17:25, 20:25, 25:20, 12:25). Подопечные Ришата Гилязутдинова после двух туров делят первое место в турнирной таблице с краснодарским «Динамо», имея в активе шесть очков. Следующий матч в чемпионате казанские волейболистки проведут 25 октября дома против «Метара».

Ирина Заряжко стала игроком «Динамо-Казани» в июне 2016 года, ранее 25-летняя блокирующая играла за «Уралочку». В составе сборной России волейболистка участвовала в Олимпийских играх-2016. Российская команда на Олимпиаде дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Сербии. После турнира главный тренер Юрий Маричев заявил, что его работа в национальной команде прекращена в связи с истечением контракта.