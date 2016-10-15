«Кубань» и «Балтика» сыграли вничью
Матч 17-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе «Балтики» отличился Павел Соломатин, «Кубань» ответила голом Николая Маркова. Обе команды находятся в зоне вылета. «Кубань» с 17-ю очками занимает 16-е место, у «Балтики» 13 очков и последнее место.
ФНЛ. 17-й тур
Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1). Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69) Алейник, 26 - нет Тимур Арсланбеков (Россия) 15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).
Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин
Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)
Алейник, 26 - нет
Тимур Арсланбеков (Россия)
15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция