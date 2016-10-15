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«Кубань» и «Балтика» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 17-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе «Балтики» отличился Павел Соломатин, «Кубань» ответила голом Николая Маркова. Обе команды находятся в зоне вылета. «Кубань» с 17-ю очками занимает 16-е место, у «Балтики» 13 очков и последнее место.

ФНЛ. 17-й тур

Матч

Кубань - Балтика - 1:1 (0:0)

Голы

Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).

Состав

Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин

Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)

Предупреждения:

Алейник, 26 - нет

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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