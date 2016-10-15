Хавьер Грасия: Приятно, что удалось продлить победную серию из домашних матчей

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал результат встречи с «Крыльями Советов» (3:0) в матче десятого тура РФПЛ.

- Очень здорово, что нам представилась возможность сыграть на «Казань Арене». И команда, и болельщики, думаю, рады. Плюс сегодня мы одержали победу, да еще победу со счетом 3:0 против такой упорной команды, которая очень редко пропускает много мячей и проигрывает как правило в один мяч. Сама игра получилась достаточно цельной, мы достаточно рано открыли счет, это помогло нам действовать спокойно, взять игру под контроль. В таком компоненте, как прессинг, мы действовали хорошо. Тем более приятно, что нам удалось продлить победную серию из домашних матчей. Следующая игра на выезде, мы уже настраиваемся на нее. В выездных играх нам, конечно, нужно улучшать результат.

- Кажется, что «Рубин» сильно зависим от Жонатаса и Рочины, и без них совершенно игра не идет. Так ли это?

- Безусловно, мы зависим от игроков. Мы в целом зависим от тех игроков, которые играют и даже от тех, которые не находятся на поле. Можно отметить и других футболистов. Максим Канунников, который три гола уже забил. Эльмира Набиуллин, который сделал голевую передачу. Денис Ткачук здорово работал и напрямую участвовал в успешных результатах команды. Можно отметить всех, каждый ежедневно вносит свой вклад. Конечно, по ходу игры какие-то игроки выполняют более важную функцию. Но заслуга в успешных результатах есть у всех игроков. И ответственность за поражения тоже несут все игроки.

- Пара центральных полузащитников сегодня была новая. Чем это обусловлено?

- Мвила недавно вернулся к работе с командой. Он пока не в своей лучшей форме, но провел очень цельный матч, помог команде. Мы выставили эту связку в центре поля, потому что хотели добиться от центра активной работы, креативности. Янн и Мийо Цакташ очень здорово провели матч. Они здорово работали на тренировках и заслужили возможность выйти на поле, - приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком».