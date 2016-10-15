Хавьер Грасия: Приятно, что удалось продлить победную серию из домашних матчей
Главный тренер
«Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал результат встречи с «Крыльями Советов»
(3:0) в матче десятого тура РФПЛ.
- Очень здорово, что нам представилась возможность сыграть
на «Казань Арене». И команда, и болельщики, думаю, рады. Плюс
сегодня мы одержали победу, да еще победу со счетом 3:0 против такой упорной
команды, которая очень редко пропускает много мячей и проигрывает как правило в
один мяч. Сама игра получилась достаточно цельной, мы достаточно рано открыли
счет, это помогло нам действовать спокойно, взять игру под контроль. В таком
компоненте, как прессинг, мы действовали хорошо. Тем более приятно, что нам
удалось продлить победную серию из домашних матчей. Следующая игра на выезде,
мы уже настраиваемся на нее. В выездных играх нам, конечно, нужно улучшать
результат.
- Кажется, что
«Рубин» сильно зависим от Жонатаса и Рочины, и без них совершенно игра не идет.
Так ли это?
- Безусловно, мы зависим от игроков. Мы в целом зависим от тех игроков, которые играют и даже от тех, которые не находятся на поле. Можно отметить и других футболистов. Максим Канунников, который три гола уже забил. Эльмира Набиуллин, который сделал голевую передачу. Денис Ткачук здорово работал и напрямую участвовал в успешных результатах команды. Можно отметить всех, каждый ежедневно вносит свой вклад. Конечно, по ходу игры какие-то игроки выполняют более важную функцию. Но заслуга в успешных результатах есть у всех игроков. И ответственность за поражения тоже несут все игроки.
- Пара центральных
полузащитников сегодня была новая. Чем это обусловлено?
- Мвила недавно вернулся к работе с командой. Он пока не в своей лучшей форме, но провел очень цельный матч, помог команде. Мы выставили эту связку в центре поля, потому что хотели добиться от центра активной работы, креативности. Янн и Мийо Цакташ очень здорово провели матч. Они здорово работали на тренировках и заслужили возможность выйти на поле, - приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».
После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками. В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция