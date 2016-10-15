Дмитрий Квартальнов: В концовке нам реально повезло
После победы над рижским «Динамо» (3:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о трудностях в матче и причинах успеха.
– Конечно, рады победе, трем очкам. Тяжелая игра, первые два периода были вроде бы за нами, однако оборона соперника справлялась с нашими атаками. В третьем периоде была равная игра, в концовке нам реально повезло, что не умаляет достоинств ребят. Они старались, – сказал Квартальнов.
ЦСКА набрал 50 очков и занимает второе место в Западной конференции.
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