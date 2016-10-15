Франк Веркаутерен: Реализация остается нашей большой проблемой
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал
результат встречи с «Рубином» (0:3).
— У нас было сложное начало – 10-15 минут. Потом мы кое-что
отладили, взяли контроль над ситуацией. Может быть, мы не худшая команда
сегодня по игре, но мы не смогли забить и быть эффективными. Когда ты думаешь,
что можешь сделать что-то положительное, но вдруг получаешь гол из эпизода,
когда кто-то не выполнил свою задачу или выполнил не так, как было необходимо,
это огорчает. Но в первом тайме было ясно, что кроме эффективности «Рубин» не
был лучше.
Когда мы начали второй тайм, мы ожидали, что будем
продолжать так же, как в первом тайме. Но в защите мы не были такими. За пару
минут получили два гола. Игра была почти закончена. Хотя у нас было несколько
шансов забить, но реализация остается нашей большой проблемой. Если ты
забиваешь, то можешь вернуться в игру и обрести уверенность, создать проблемы
сопернику. Но всего этого не было, этих качеств нам не хватило. Мы были не в
состоянии соревноваться с «Рубином» в эффективности. Если посмотрите на
результат, то разница не должна быть такая. Но если посмотреть на качество
эпизодов, то реальность – 3:0, очков нет, - приводит слова Веркаутерена официальный сайт казанцев.
После этой игры «Крылья Советов» расположились на 15-м месте,имея в активе шесть очков. В следующем туре команда из Самары примет 21 октября тульский «Арсенал».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция