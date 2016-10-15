Франк Веркаутерен: Реализация остается нашей большой проблемой

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат встречи с «Рубином» (0:3).

— У нас было сложное начало – 10-15 минут. Потом мы кое-что отладили, взяли контроль над ситуацией. Может быть, мы не худшая команда сегодня по игре, но мы не смогли забить и быть эффективными. Когда ты думаешь, что можешь сделать что-то положительное, но вдруг получаешь гол из эпизода, когда кто-то не выполнил свою задачу или выполнил не так, как было необходимо, это огорчает. Но в первом тайме было ясно, что кроме эффективности «Рубин» не был лучше.

Когда мы начали второй тайм, мы ожидали, что будем продолжать так же, как в первом тайме. Но в защите мы не были такими. За пару минут получили два гола. Игра была почти закончена. Хотя у нас было несколько шансов забить, но реализация остается нашей большой проблемой. Если ты забиваешь, то можешь вернуться в игру и обрести уверенность, создать проблемы сопернику. Но всего этого не было, этих качеств нам не хватило. Мы были не в состоянии соревноваться с «Рубином» в эффективности. Если посмотрите на результат, то разница не должна быть такая. Но если посмотреть на качество эпизодов, то реальность – 3:0, очков нет, - приводит слова Веркаутерена официальный сайт казанцев.

После этой игры «Крылья Советов» расположились на 15-м месте,имея в активе шесть очков. В следующем туре команда из Самары примет 21 октября тульский «Арсенал».