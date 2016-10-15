Андрей Ватутин: ЦСКА подал официальную жалобу на поведение болельщиков «Галатасарая»
Московский ЦСКА пожаловался на поведение болельщиков «Галатасарая»
в матче баскетбольной Евролиги. Об этом сообщил президент российского клуба
Андрей Ватутин.
«ЦСКА подал официальную жалобу на поведение болельщиков «Галатасарая»
во время матча с нашей командой. Когда болельщики ведут себя подобным образом,
мы пишем жалобу, точно также поступают и другие клубы», - цитирует Ватутина
ТАСС.
Напомним, что ЦСКА обыграл «Галатасарай» со счетом 109:84. Матч
несколько раз прерывался из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически