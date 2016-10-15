Московский ЦСКА пожаловался на поведение болельщиков «Галатасарая» в матче баскетбольной Евролиги. Об этом сообщил президент российского клуба Андрей Ватутин.

«ЦСКА подал официальную жалобу на поведение болельщиков «Галатасарая» во время матча с нашей командой. Когда болельщики ведут себя подобным образом, мы пишем жалобу, точно также поступают и другие клубы», - цитирует Ватутина ТАСС.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Галатасарай» со счетом 109:84. Матч несколько раз прерывался из-за поведения болельщиков турецкого клуба.