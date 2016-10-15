Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибется

После поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.

– Неплохая игра, мы готовились, настраивались. Моменты создавали обе команды, хотя инициативой владели армейцы. Скамейка у нас короткая, жаль, что всякий раз мы допускаем ошибки, не позволяющие побеждать. Думаем, кто ошибется в данный момент.

– И кто ошибся сегодня? Индрашис – в передаче?

– Он тоже. Но я имел ввиду момент с третьим голом. Недоработали защитники и нападающий. Один куда-то уехал, другой не подстраховал. Все ошиблись по чуть-чуть, а победа досталась сопернику, – сказал Сейейс.

В активе «Динамо» 11 очков и последнее место в Западной конференции.